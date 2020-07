Ploeggenoten overleden Van Ruijven: 'Fijn dat je nog even haar hand kan vasthouden'

"Het is in deze situatie heel moeilijk om woorden te vinden. Niks kan omschrijven hoe mooi Lara is. We hebben heel veel herinneringen samen en die zullen we ook altijd blijven koesteren."

De emotie in de stem van Yara van Kerkhof is voelbaar. Ook Suzanne Schulting en Rianne de Vries worstelen. Niet verwonderlijk, want het verlies van ploeggenote Lara van Ruijven is niet te bevatten.

De 27-jarige shorttrackster overleed vrijdagavond in een ziekenhuis in Perpignan aan de complicaties van een auto-immuunreactie.

Afscheid

Het drietal mocht na haar overlijden afscheid nemen van Van Ruijven. "Heel fijn dat je haar hand nog even vast kan houden. Dat je nog even kan zeggen hoeveel je van haar houdt en dat je haar gaat missen. Dan besef je wel dat je haar nooit meer terug gaat krijgen", aldus een huilende Schulting.

Toch is er ook plaats voor een lach. "Laar was altijd heel vrolijk en positief", vertelt De Vries. "Ze floot altijd, en altijd hetzelfde deuntje. Op een gegeven moment denk je: fluit nou eens wat anders. Ze was altijd zo lief."