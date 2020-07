Niet-scorende Sheffield-spits velt Chelsea, zegereeks Liverpool ten einde

Pro Shots

Vorig seizoen had David McGoldrick met vijftien treffers een groot aandeel in de promotie van Sheffield United naar de Premier League. Maar eenmaal op het hoogste niveau leek de Ierse spits zijn vak verleerd te zijn. In 25 optredens, 1.615 minuten en 42 doelpogingen wist hij het net niet te vinden. Maar vandaag tegen Chelsea, de nummer drie van de Premier League, werd de ban gebroken. McGoldrick maakte er twee in de 3-0 zege van Sheffield.

Sheffield was voor de coronabreak misschien wel de revelatie van de Premier League, maar begon met een punt uit de eerste vier duels allerbelabberdst aan de hervatting. Daarna hervond de hardwerkende ploeg zich en boekte knappe zeges op hoogvliegers Tottenham Hotspur (3-1) en Wolverhampton Wanderers (1-0). Ook Chelsea liep zich stuk op de hechte defensie en was zelf vrijgevig. Zo klungelde Mason Mount in aanloop naar de eerste van McGoldrick en was Antonio Rüdiger niet bij de les bij de tweede van de Ier. Tussendoor zorgde Schots international Oliver McBurnie voor de 2-0.

Champions League op losse schroeven voor Chelsea Sheffield steeg door de zege naar de zesde plaats, een plek die recht geeft op de Europa League. Voor Chelsea zijn de gevolgen groter: plaatsing voor de Champions League staat ineens op losse schroeven.

Stand bovenin de Engelse Premier League - NOS

Leicester City en Manchester United kunnen bij een zege deze speelronde de Londenaren al voorbij. Leicester speelt zondag uit bij Bournemouth, het ontketende Manchester United ontvangt maandag Southampton.

Burnley beëindigt zegereeks Liverpool Burnley is de eerste ploeg die Liverpool in een competitieduel op Anfield in bedwang wist te houden sinds Leicester City op 30 januari 2019. De ploeg van Erik Pieters hield de kampioen op 1-1.

Pro Shots

Doelman Nick Pope van Burnley hield het aandringende Liverpool van scoren af, maar moest zich gewonnen geven op een fraaie kopbal van Andrew Robertson. Liverpool verzuimde daarna de score uit te bouwen, waardoor Burnley bleef geloven in een positief resultaat. Halverwege de tweede helft werd die instelling beloond: Jay Rodriguez kreeg de bal voor zijn voeten via het hoofd van James Tarkowski en schoot de bal langs Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk in de hoek. In de slotfase had Johann Berg Gudmundsson het slordige Liverpool nog verder in verlegenheid kunnen brengen. De oud-speler van AZ schoot in de slotfase echter op de lat.

Liverpool-doelman Allison baalt van de gelijkmaker van Jay Rodriguez - Pro Shots

Met de remise kwam een einde aan de reeks thuisoverwinningen. Liverpool stond op 24 thuiszeges op rij, eentje minder dan Bradford City in 1926 en 1927. De Reds zijn nog wel op koers om het historische aantal van 100 punten, een Premier League-record van Manchester City uit 2018, te overtreffen. Liverpool staat nu op 93 punten, met nog drie duels te gaan. De ploeg van Klopp speelt nog tegen Arsenal, Chelsea en Newcastle United.

Spelers van Liverpool en Burnley herdenken de overleden Jack Charlton - Pro Shots