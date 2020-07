Na 25 competitieduels stapt een uitclub zonder nederlaag van Anfield: Burnley

Burnley was vandaag de eerste ploeg die Liverpool in een competietduel op Anfield in bedwang wist te houden sinds Leicester City op 30 januari 2019. De ploeg van Erik Pieters hield de kampioen op 1-1.

De landstitel van Liverpool is een feit en dus speelt de ploeg van trainer Jürgen Klopp om de eer en de records. Aan een van die recordreeksen is vandaag een eind gekomen.

Liverpool drukt niet door

Doelman Nick Pope van Burnley hield het aandringende Liverpool van scoren af, maar moest zich gewonnen geven op een fraaie kopbal van Andrew Robertson.

Liverpool verzuimde daarna de score uit te bouwen, waardoor Burnley bleef geloven in een positief resultaat.

Halverwege de tweede helft werd die instelling beloond: Jay Rodriguez kreeg de bal voor zijn voeten via het hoofd van James Tarkowski en schoot de bal langs Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk in de hoek.

In de slotfase had Johann Berg Gudmundsson het slordige Liverpool nog verder in verlegenheid kunnen brengen. De oud-speler van AZ schoot in de slotfase echter op de lat.