Haase laat kans liggen om sprong te maken op ATP-ranglijst

Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van de Great Ocean Road Open in Melbourne. De 33-jarige Nederlander verloor in twee sets van Pablo Cuevas: 7-5, 6-3.

In Melbourne had Haase, afgezakt naar de 198ste plaats op de wereldranglijst, een mooie kans om punten te sprokkelen voor zijn ATP-ranking. Maar in de Uruguayaan Cuevas, de nummer zeventig van de wereld, trof hij een te lastige opponent.

De twee deden niet heel veel voor elkaar onder, maar Cuevas was in alles net iets beter dan Haase, die slechts één van zijn drie breakpoints wist te benutten.

Australian Open?

Vanwege uitbreiding van het deelnemersveld mocht Haase op de valreep meedoen aan het extra voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De eerste grand slam van het jaar begint maandag. Haase werd in de kwalificaties uitgeschakeld, maar heeft als eerste reserve nog een goede kans op deelname.