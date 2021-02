Wekdienst 3/2: Debat over GGD-lek • Rapport over Britse variant in Lansingerland

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert vandaag over het datalek bij de GGD. En het resultaat van het onderzoek naar de Britse variant in Lansingerland wordt bekend.

Het weer: bewolkt en zacht. Vanuit het zuidwesten gaat er flink wat regen vallen, gevolgd door buien. In de avond veel wind aan zee, in het zuiden is er dan kans op zware windstoten. Het wordt 6 tot 13 graden.