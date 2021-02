Natuurijs kan verloren seizoen marathonschaatsers goedmaken: 'Zou mooi zijn'

Lange tijd lag de Nederlandse sportwereld stil vanwege de coronacrisis, maar veel is inmiddels weer opgestart, zoals het volleybal, korfbal en basketbal. Ze vallen onder de uitzondering van de topsportcompetities. Het marathonschaatsen werd echter definitief afgelast. Tot grote teleurstelling van de schaatsers. "De grootste reden is dat het peloton te groot is", zegt Gary Hekman, die vorig jaar Nederlands kampioen werd.

"We rijden met zeventig of tachtig man op een 400-meterbaan die elkaar af en toe de baan uit duwen. Dat is maatschappelijk natuurlijk niet verantwoord. Dus ik begrijp het wel, maar het is heel frustrerend. Je wil graag koersen, daar train je uiteindelijk voor."

'Mijn werk'

Ook collega-schaatser Sjoerd den Hertog snapt de beslissing. "We doen wel aan een contactsport, maar ik vond het jammer dat wij niet tussen de sporten stonden die weer van start mochten. Wij hebben namelijk ook een nationale competitie. Marathonschaatsen is namelijk wel m'n werk."

Toch is het voor Den Hertog niet helemaal einde oefening. Want in tegenstelling tot een groot gedeelte van zijn marathoncollega's, kunnen hij en de schaatsers van zijn ploeg (Team Zaanlander) nog wel trainen. De equipe van Jillert Anema heeft namelijk een langebaanlicentie. "We mogen onze handen dichtknijpen", erkent Den Hertog.