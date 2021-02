Al dagen bosbranden rond Australische stad Perth

Rond de Australische stad Perth is de afgelopen dagen meer dan 9000 hectare aan bos- en landbouwgebied door brand verwoest. Ook zijn meer dan 70 huizen verloren gegaan. Door de aanhoudende droogte heeft de brandweer de grootste moeite om het vuur onder controle te krijgen.

Pas op zondag wordt de eerste regen verwacht in de heuvels ten westen van Perth. "Dit is de derde dag van deze brand en het blijft nog zeker drie tot vijf dagen heel moeilijk", zegt de brandweer.

Volgens burgemeester Bailey van Swan, een van de gemeenten rond Perth, moeten bewoners waakzaam blijven. "Er wordt een krachtige oostenwind verwacht. Dat is een grote zorg want in dat gebied is nog altijd veel vuur."

Lockdown

Perth en de omgeving zijn sinds zondag in lockdown vanwege het coronavirus waardoor inwoners thuis moeten blijven. Voor mensen die vluchten voor de natuurbranden geldt een uitzondering.

Australië werd eind 2019 maandenlang geteisterd door hevige bosbranden. Een gebied ter grootte van 2,5 keer Nederland werd verwoest. Zeker 30 mensen kwamen om het leven en 2500 huizen gingen in vlammen op. Ook veel dieren kwamen om in de vuurzee.