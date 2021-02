Zwitsers keuren AstraZeneca-vaccin nog niet goed • Nog twee verdachten opgepakt voor datadiefstal GGD

Alle gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten in quarantaine nadat bij een derde medewerker een coronabesmetting is vastgesteld. Sinds maandag moest al een deel van de gevangenen in hun cel blijven, nadat was gebleken dat twee medewerkers positief waren getest. Deze groep is ook getest.

Quarantaine betekent voor de gedetineerden dat ze niet naar de sportruimte mogen, niet met anderen gelucht worden en niet hun advocaat fysiek kunnen spreken. Telefonisch contact blijft wel mogelijk. Het is nog onduidelijk of de nieuwe groep die in de cel moet blijven ook wordt getest. Vooralsnog hebben ze geen klachten.

Ook in andere gevangenissen, zoals in Ter Apel en Nieuwegein, zijn corona-uitbraken geweest.