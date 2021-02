WHO: stop 'vaccinatienationalisme' • Caribische gebieden starten half februari met inenten

Bijna alle Britse kranten besteden op hun voorpagina uitgebreid aandacht aan de dood van Tom Moore, de 100-jarige oorlogsveteraan die vorig jaar wereldberoemd werd door wandelend in zijn tuin geld ophaalde voor de Britse gezondheidszorg. Gisteren overleed hij aan corona.

"Hero of our time", kopt de Daily Mirror bij een paginavullende foto van de wandelende 'Captain Tom'. De Daily Mail besteedt ruim vier pagina's aan het overlijden van Moore. De krant spreekt van een "laatste eer voor de held die ons hart kwam binnenwandelen".

De kranten verwijzen ook naar de reactie van koningin Elizabeth, die naar buiten bracht dat zij en de koninklijke familie meeleven met de nabestaanden van Moore.

Ook de Daily Express vult de hele voorpagina met een foto van de veteraan die achter zijn rollator wandelt. "We never walked alone with you by our side", schrijft de krant: