VTM-nieuwslezers met mondkapje in studio • Vrees voor streng snottebellenbeleid scholen

Premier Rutte en minister De Jonge hebben het opgegeven om de bevolking aan te sporen zich aan de coronaregels te houden, zegt Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte (Rijksuniversiteit Groningen). "De fut is eruit", zegt Dijkstra in het NOS Radio 1 Journaal. "Er werd in de persconferentie gisteren nauwelijks nog gesproken over gedrag, terwijl dat in het verleden wel gebeurde. Toen was het 'gedrag, gedrag, gedrag'."

De meeste mensen houden zich aan de avondklok, maar veel andere, eenvoudigere gedragsregels worden minder goed nagevolgd, stelt Dijkstra. "De meeste besmettingen gebeuren thuis of op het werk. Daar valt nog veel te winnen, maar eigenlijk hebben we het opgegeven. Het gedrag nog verder verbeteren, is geen optie meer."

Het wijst er volgens de psycholoog op dat andere waarden belangrijker worden. "Eerst waren gezondheid en economie belangrijk, maar nu worden ook de maatschappelijk-sociale gevolgen meegenomen. Dat zijn tekenen dat we aan het veranderen zijn en andere prioriteiten stellen. Je zou kunnen zeggen dat het een wanhoopsdaad is dat de scholen weer opengaan, want rationeel is het niet, als je kijkt naar het virus. Het is een compromis."