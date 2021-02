Internationale gemeenschap veroordeelt celstraf Russische oppositieleider Navalny

De veroordeling van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny van gisteravond leidt tot harde kritiek uit het buitenland. Meerdere regeringsleiders veroordelen de 3,5 jaar celstraf en roepen op tot onmiddellijke vrijlating van Navalny.

Minister Blok zegt dat hij zeer bezorgd is over de veroordeling van de oppositieleider. "Iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting en een eerlijk proces", schrijft hij op Twitter. "We roepen de Russische autoriteiten op om Navalny onmiddellijk vrij te laten, net als iedereen die de afgelopen weken bij de protesten zijn gearresteerd."

Volgens de Duitse bondskanselier Merkel is de veroordeling in strijd met de rechtstaat en ze roept op om het geweld tegen vreedzame demonstranten te stoppen. Ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en landen als de VS, Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de straf.

De Britse premier Johnson noemt Navalny's veroordeling op Twitter "pure lafheid":