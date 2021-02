Natuurijs kan verloren seizoen marathonschaatsers nog goedmaken

In tegenstelling tot een groot gedeelte van de Nederlandse marathonschaatsers, kunnen de schaatsers van Team Zaanlander, onder wie Den Hertog, nog wel trainen. De schaatsploeg van Jillert Anema heeft namelijk een langebaanlicentie. "We mogen onze handen dichtknijpen", erkent Den Hertog.

Ook collega-schaatser Sjoerd den Hertog snapt de beslissing. "We doen wel aan een contactsport, maar vond het jammer dat wij niet tussen de sporten stonden die weer van start mochten. Wij hebben namelijk ook een nationale competitie. Marathonschaatsen is namelijk wel m'n werk."

"We rijden met zeventig of tachtig man op een 400-meterbaan en elkaar af en toe de baan uit duwen. Dat is maatschappelijk natuurlijk niet verantwoord. Dus ik begrijp het wel, maar het is heel frustrerend. Je wil graag koersen, daar train je uiteindelijk voor."

Veel sporten in Nederland zijn inmiddels weer opgestart, zoals het volleybal, handbal en basketbal. Het marathonschaatsen werd echter definitief afgelast . "De grootste reden is dat het peloton te groot is", zegt Gary Hekman, die vorig jaar Nederlands kampioen werd.

Terwijl Hekman februari vorig jaar zijn laatste schaatswedstrijd reed, deed Den Hertog in december nog mee aan de massastart bij de WK-kwalificatiewedstrijden op de langebaan.

Komend weekeinde staat er voor Den Hertog een trainingswedstrijd op het programma in Thialf. "Ik ga de vijf of de drie kilometer rijden en hoop dat er nog een PR'etje inzit." Daarnaast hoopt hij, net als Hekman, nog wat meters te kunnen maken op natuurijs deze winter. "Dat zou een mooie afsluiting van het seizoen zijn. Het gaat dan echt om het toeren en genieten van natuurijs."

Lange pauze

De 32-jarige Hekman heeft inmiddels bijna een maand niet meer op de schaats gestaan: "Ik hoop dat ik het nog kan! Misschien kunnen we in maart nog even het ijs op, als het dan weer mag. Anders wordt de stap naar volgend seizoen wel heel groot."

De eerstvolgende marathonwedstrijd is nu pas weer in oktober. "Superzonde", vindt Hekman, die ook niet verwacht dat er nog een marathon op natuurijs kan worden gereden dit jaar. "Dat wordt een publieke hype dan. Als er een wedstrijd op natuurijs komt, zullen er toch mensen zijn die dat willen zien en dat is natuurlijk niet te verantwoorden."

Ook Den Hertog baalt van de geschrapte wedstrijdkalender. "Je hebt nu niet elke zaterdag een wedstrijd waarvoor je het doet", aldus de schaatser van Team Zaanlander. "Ik moet nu mijn doelen wat verder vooruit zetten. Het lukt niet elke dag even goed om er nog plezier uit te halen."

De 32-jarige Hekman, die nu voornamelijk op de fiets te vinden is, geniet daarentegen wel volop van het trainen. "Ik vind trainen supergaaf en echt leuk om te doen. Sinds 1 februari heb ik tegen mezelf gezegd dat ik weer strikter zou gaan trainen, dus toen kwamen de racefiets en de wattagemeter weer tevoorschijn. Ik heb de laatste tijd vooral veel in het bos gereden, lekker om me heen gekeken en genoten van de natuur."