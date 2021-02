Sevilla ten koste van Alméria naar halve finales Spaanse beker

Sevilla is de eerste halvefinalist in de Spaanse beker. Zonder groots te spelen rekende de ploeg dinsdagavond met 1-0 af met Alméria, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel na ruim een uur spelen. Een fraaie voorzet van Suso belandde op het hoofd van Lucas Ocampos, die knap de verre hoek vond.

Spits Luuk de Jong, die net als Karim Rekik in de basis was begonnen, was op dat moment al gewisseld. De Jong was vorige week nog de grote man bij Sevilla, met twee doelpunten in de achtste finale tegen Valencia.

Barcelona naar Granada

Morgenavond staan er in de Spaanse beker twee kwartfinales op het programma. Het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman neemt het dan op tegen Granada en Villarreal treft Levante.