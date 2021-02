Jeff Bezos stapt op als Amazon-topman, blijft wel betrokken

Amazon-topman Jeff Bezos stopt later dit jaar als hoogste baas van de webwinkelgigant . Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. In een brief aan medewerkers zegt Bezos te willen focussen op "nieuwe producten en initiatieven".

In de brief zegt hij dat de rol van bestuursvoorzitter een grote verantwoordelijkheid is en veel tijd vraagt. Dat maakt het lastig om andere zaken aandacht te geven. "Als uitvoerend voorzitter blijf ik betrokken bij belangrijke initiatieven, maar heb ik ook tijd om te focussen op Day 1 Fund, Bezos Earth Fund en Blue Origin." Dit laatste is zijn ruimtevaartbedrijf. Ook is Bezos eigenaar van The Washington Post, die dit jaar een nieuwe hoofdredacteur krijgt.

Bezos richtte het bedrijf in 1994 op als online boekhandel, destijds iets heel nieuws. Sindsdien staat hij aan het roer. In het begin moest hij vaak uitleggen wat het internet was, schrijft hij. "Gelukkig heb ik dat al even niet meer hoeven doen."

De overdracht is in de zomer. Andy Jassy, die ook al lang bij Amazon werkt en nu verantwoordelijk is voor de internetdiensten van het bedrijf, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter. Bezos krijgt dan dus de functie van uitvoerend voorzitter.

125 miljard omzet

Amazon profiteert flink van de coronacrisis, blijkt uit de cijfers. De omzet lag het afgelopen kwartaal boven de 125 miljard. Dat is 40 procent meer dan een jaar eerder.