Juventus klopt Inter en zet grote stap richting zesde bekerfinale in zeven jaar

Drie weken geleden was Inter nog met 2-0 te sterk voor Juventus, maar dat was nog zonder Matthijs de Ligt. Dit keer was de verdediger een rots in de branding in de defensie van Juventus, al speelde hij wel een negatieve rol bij de openingstreffer van Lautaro Martínez.

Juventus heeft een grote stap gezet richting de finale van de Coppa Italia. In een gepassioneerde en bij vlagen onvriendelijke Derby della Italia werd Internazionale in Milaan op een 2-1 nederlaag getrakteerd.

Ronaldo pakt presentjes uit

Juventus kwam op gelijke hoogte uit een strafschop, toegekend nadat uit de videobeelden was gebleken dat Ashley Young aan de arm had gehangen van Juan Cuadrado. Even later was Ronaldo opnieuw trefzeker, na geblunder in de defensie van Inter.

Stefan de Vrij speelde terug op zijn doelman Samir Handanovic, maar Alessandro Bastoni - die Ronaldo in zijn rug voelde komen - pikte de bal weg voor de voeten van de goalie. Ronaldo werd zo de lachende derde: hij kreeg de bal mee in de loop en schoof hem via de binnenkant van de paal in het lege doel.