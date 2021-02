Geen doorstart voor Italiaanse coalitie, oud ECB-baas gevraagd voor zakenkabinet

In Italië maakt de uit elkaar gevallen coalitie geen doorstart. Na dagen onderhandelen zei oud-premier Matteo Renzi dat de politieke verschillen tussen zijn kleine Italia Viva en andere partijen onoverbrugbaar zijn.

President Sergio Mattarela had de partijen tot en met vandaag gegeven om te kijken of ze een nieuwe regering konden vormen. Nu roept hij het parlement op om snel een nieuw zakenkabinet te steunen dat het land door de coronacrisis kan leiden.

Een andere optie is dat er vervroegde parlementsverkiezingen worden uitgeschreven, maar volgens Mattarella vragen de gezondheids-, economische en sociale crises erom dat er snel een sterke regering komt.

Ontevreden

Mattarela heeft oud-president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi uitgenodigd om morgen te komen praten over de vraag of hij een zakenkabinet of een 'kabinet van nationale eenheid' wil leiden.

Premier Giuseppe Conte diende vorige week zijn ontslag in. Zijn regering verloor de meerderheid in de Senaat, nadat Italia Viva zich had terugtrokken uit de coalitie. Renzi was ontevreden over het economische beleid van de regering-Conte.