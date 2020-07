President Bulgarije eist aftreden premier, nieuwe demonstraties

Duizenden mensen zijn de straat op gegaan in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. De demonstranten zijn tegen de regering en beschuldigen de autoriteiten van het tegenhouden van onderzoeken naar corruptie. Gisteren werd ook al gedemonstreerd.

In het centrum van de stad was er een confrontatie tussen betogers en mensen die voor de regering demonstreerden. Achttien mensen werden gearresteerd.

Inval bij president zelf

De Bulgaarse president Ruman Radev eist dat de premier en het kabinet van het land aftreden. De sociaaldemocratische Radev heeft al langer kritiek op de centrumrechtse regering van premier Boyko Borissov, die in zijn ogen corrupt is.

Het Bulgaarse openbaar ministerie viel eerder deze week echter het kantoor van de president zelf binnen op verdenking van corruptie, waarna de demonstraties begonnen.

"De woede is groot", zei Radev in een toespraak op televisie. "We eisen de terugkeer van de rechtsstaat en basale vrijheden die keer op keer zijn geschonden."