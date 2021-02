Bosz' Leverkusen blameert zich in beker tegen stuntende vierdeklasser

Ook in de tweede helft bleef Leverkusen onverminderd de aanval zoeken, maar zonder succes. Vooral doelman Daniel Davari was, met een aantal knappe reddingen, een enorme sta-in-de-weg voor de bezoekers, die ook nog vier keer de paal raakten.

Essen, dat in de eerste ronde Arminia Bielefeld uitschakelde, had in de reguliere speeltijd niet veel in te brengen tegen de nummer vijf van de Bundesliga. Leverkusen, met Timothy Fosu-Mensah in de basis, kreeg in de eerste helft veel kansen om op voorsprong te komen, maar verzuimde de openingstreffer te maken. Onder anderen Lucas Alario en Leon Bailey hadden het vizier niet op scherp staan.

Rot-Weiss Essen heeft voor een enorme stunt gezorgd in het Duitse bekertoernooi. De ploeg die uitkomt op het vierde niveau versloeg in de verlenging het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en verdiende daarmee een plaats in de kwartfinales.

In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord, waardoor verlenging noodzakelijk was. Pas daarin vond Leverkusen het net. Bailey wist de bal eindelijk langs Davari te krijgen en dacht zijn ploeg naar de kwartfinales te schieten, maar Essen had prompt een antwoord klaar. Oguzhan Kefkir scoorde de gelijkmaker en even leek het duel af te stevenen op een beslissende strafschoppenserie. Simon Engelmann maakte de stunt voor Essen echter compleet door drie minuten voor tijd het winnende doelpunt te maken.

Kiel na strafschoppen door

Tweedeklasser Holstein Kiel, dat in de vorige ronde stuntte door Bayern München uit te schakelen, was in de achtste finales te sterk voor SV Darmstadt, dat ook in de tweede klasse uitkomt. Een doelpunt van Janni Serra in de 58ste minuut leek in eerste instantie genoeg voor de overwinning, maar de bezoekers kwamen vlak voor tijd toch op gelijke hoogte.

In de verlenging werd niet gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin was Kiel, net als tegen Bayern, de sterkste (7-6).