Manchester United stuurt negen man Southampton met recordscore naar huis: 9-0

Manchester United is in de Premier League op gelijke hoogte gekomen met koploper en aartsrivaal Manchester City. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjær had dinsdagavond in eigen huis geen enkel probleem met Southampton. United won met liefst 9-0.

De monsterzege is een evenaring van de grootste uitslagen in de geschiedenis van de Premier League. United won in 1995 met 9-0 van Ipswich Town, terwijl uitgerekend Southampton in het najaar van 2019 al eens met dezelfde cijfers klop kreeg van Leicester City.

Slechts één keer eerder won United een wedstrijd met een nog grotere uitslag. Dat was bijna 65 jaar geleden. In september 1956 rekende de club in de Europa Cup I met 10-0 af met Anderlecht.

Duel snel beslist

Southampton moest op Old Trafford al na twee minuten met tien man verder. Alexandre Jankewitz, die juist voor het eerst in de basis stond, kreeg rood na een harde charge op Scott McTominay.

Een kwartier later kwam de thuisploeg op voorsprong. Een voorzet van Luke Shaw belandde bij Aaron Wan-Bissaka, die met zijn tweede doelpunt in dienst van United voor 1-0 zorgde.

De openingstreffer bleek het startschot van een waar doelpuntenfestijn. Nog voor rust stond het 4-0, door goals van Marcus Rashford, Edinson Cavani en een eigen doelpunt van Southampton-verdediger Jan Bednarek.