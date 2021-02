Volendam wint met treurnis overladen inhaalduel van Go Ahead Eagles

Eigenlijk zou het duel tussen de twee subtoppers in de eerste divisie op zondag gespeeld worden, maar door de vorst was het veld aan de Vetkampstraat toen niet bespeelbaar. Een dag later kwam het tragische nieuws van het overlijden van het zoontje van reservedoelman Mitchel Michaelis.

FC Volendam heeft het inhaalduel met Go Ahead Eagles met 3-1 gewonnen. De wedstrijd tussen de nummers zes en zeven van de eerste divisie stond in het teken van een persoonlijk drama in de selectie van de thuisploeg.

In de eerste helft leek de tragische gebeurtenis van maandag nog als een deken over de thuisploeg te liggen. Ook Volendam bracht weinig tot stand, maar kreeg wel de voorsprong in de schoot geworpen. Na geklungel in de Deventer defensie belandde de bal namelijk bij Boy Deul die doelman Jay Gorter verschalkte.

Na rust kwam een heel ander Go Ahead uit de kleedkamer. De ploeg dwong Volendam achteruit en na ruim een uur leverde dat de gelijkmaker op. Het begon met een glijpartij van een van de Volendammers bij de cornervlag en eindigde uiteindelijk bij Wout Droste, die met een droog schot de verre hoek vond.

Tegenstoten

Invaller Giannis-Foivos Mpotos had daarna de 2-1 voor Go Ahead op de schoen, maar stuitte een-tegen-een op Volendam-doelman Nordin Bakker. In de tegenstoot vond Deul met een hoge voorzet Samuel Mulattieri, die bij de tweede paal raak kopte.

In blessuretijd was de mee in de aanval getrokken Go Ahead-doelman Gorter met het hoofd nog dicht bij de gelijkmaker. Dat lukte niet en uit de tegenaanval kon Mulattieri ongehinderd op het lege doel van Go Ahead af. Met zijn tweede van de avond zorgde hij voor de einduitslag: 3-1.