Recordaantal van 41 partijen levert kandidatenlijst in voor verkiezingen

Een recordaantal partijen heeft zich aangemeld voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De Kiesraad heeft bekend gemaakt dat er door 41 partijen kandidatenlijsten zijn ingeleverd. Het vorige record dateert van 2017: vier jaar geleden deden er uiteindelijk 28 partijen mee aan de verkiezingen.

In december werd al duidelijk dat er een ongekend aantal van 89 partijnamen was geregistreerd. Dat is de eerste stap op weg naar deelname aan de verkiezingen.

De deadline voor de volgende stap, het inleveren van de namen van kandidaten, verliep gisteren. Alle partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, doen weer mee. Daarnaast kan er bijvoorbeeld worden gestemd op partijen als BIJ1 van Sylvana Simons, JA21 van de oud-FVD'ers Joost Eerdmans en De Feestpartij van Oranjefan Johan Vlemmix.

Verzuimen herstellen

De komende dagen kunnen partijen nog eventuele verzuimen herstellen. Dan gaat het bijvoorbeeld om voldoende ondersteuningsverklaringen. Om mee te kunnen doen moet een partij in iedere kieskring 20 ondersteuningsverklaringen ophalen.

Opvallend is dat 35 partijen nog niet aan alle eisen hebben voldaan. Daaronder zijn ook gevestigde namen als de PvdA, het CDA en de VVD.

De Kiesraad maakt vrijdag in een openbare bijeenkomst bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn en hoeveel partijen er definitief meedoen. Dan wordt ook de volgorde duidelijk waarin de partijen op het stembiljet komen te staan.

Om aan de verkiezingen te mogen meedoen, moeten nieuwe partijen ook een waarborgsom betalen van 11.250 euro. Ze krijgen die terug als ze bij de verkiezingen minimaal 75 procent van de kiesdeler halen. De ondersteuningsverklaringen en de waarborgsom zijn alleen verplicht voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald. Vanwege de coronacrisis zijn de Kamerverkiezingen dit jaar over drie dagen gespreid: 15, 16 en 17 maart.