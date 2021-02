Rutte: derde golf komt onvermijdelijk op ons af

Over het verlengen van de avondklok heeft kabinet nog geen beslissing genomen. Die loopt af op 10 februari, maar zou verlengd kunnen worden. Het kabinet heeft het OMT om een nieuw advies gevraagd om ook duidelijk te krijgen of de avondklok daadwerkelijk bijdraagt aan het beteugelen van het virus. Komend weekend moet er dan een besluit genomen worden.

"Daarom is het onvermijdelijk om de lockdown tot 2 maart te verlengen, anders krijgen we straks de rekening gepresenteerd van te veel optimisme nu", betoogde Rutte.

Als de Britse variant er niet zou zijn, zouden versoepelingen mogelijk zijn, zei Rutte. Maar inmiddels is twee derde van alle nieuwe besmettingen afkomstig van de Britse variant en die is anderhalf keer besmettelijker dan de klassieke variant.

Al gaan de besmettingscijfers op dit moment langzaam maar zeker omlaag, een derde coronagolf lijkt onvermijdelijk op ons af te komen. Dat heeft premier Rutte gezegd op de persconferentie over de verlenging van de lockdown. "We zitten in een spannende, onzekere fase", zei hij.

De basisscholen en de kinderopvangcentra gaan, zoals eerder bekend werd, vanaf volgende week weer open. Wanneer een leerling of docent positief test, moet de hele klas minstens vijf dagen in quarantaine, inclusief de leerkracht. Als dan uit nieuwe tests geen besmettingen naar boven komen, mogen de kinderen weer naar school komen.

Veel onderwijzers vrezen voor besmetting als de basisscholen weer open gaan, maar volgens Rutte is het risico beperkt. De kans dat ze door leerlingen besmet raken is klein. Toch is een petitie om de scholen pas te openen als alle docenten zijn gevaccineerd al 25.000 keer ondetekend.

Het voortgezet onderwijs blijft in ieder geval tot maandag 1 maart gesloten. Alleen eindexamenleerlingen mogen nog wel naar school. Als het voortgezet onderwijs weer opengaat, dan moet men daar 1,5 meter afstand houden. Een aantal scholen onderzoekt nu hoe sneltesten en afstand houden werkt in de praktijk.

Zo normaal mogelijk leven

Vanaf volgende week woensdag mogen niet-essentiële winkels beperkt open voor het afhalen van bestellingen. Klanten kunnen alleen telefonisch of digitaal artikelen bestellen en kunnen die dan vier uur later bij de winkel ophalen.

Het kabinet presenteert vandaag ook een nieuwe routekaart, waarin staat in welke situatie maatregelen versoepeld of aangescherpt kunnen worden. Het kabinet wil daarmee perspectief geven aan burgers, "de weg terug naar een zo normaal mogelijk leven".

Dat in de routekaart ook mogelijke versoepelingen opgenomen zijn is nieuw. "Maar 100 procent zekerheid is niet te geven", waarschuwde Rutte. "We kunnen wel laten zien welke richting het opgaat als we ons aan de regels houden, als we meer testen, als we meer mensen vaccineren."