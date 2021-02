Basisscholen open en afhalen in winkels, dit zijn de maatregelen voor komende tijd

Wel gaat er intensiever getest worden en komt er bron- en contactonderzoek. "Bij een positieve test van een kind gaat de hele klas of groep in quarantaine en laat zich testen op dag vijf", stelt hij. De buitenschoolse opvang blijft gesloten.

Basisscholen en de kinderopvang mogen vanaf 8 februari weer open. Sinds half december zijn ze dicht. Rutte noemt het een belangrijk besluit voor ongeveer 450.000 kinderen in de opvang en 1,5 miljoen kinderen in het primair onderwijs en ook hun meesters en juffen.

De lockdown wordt bijna helemaal verlengd tot minstens 2 maart, zei demissionair premier Rutte in de persconferentie. Wel veranderen, zoals al bekend was geworden, twee dingen. De basisscholen en kinderopvang gaan weer open en bij winkels kunnen vooraf bestelde producten worden afgehaald.

Winkels

Winkels gaan vanaf 10 februari open voor het afhalen van bestellingen. Bestellen kan vooraf online of telefonisch. "Het afhaalpunt is buiten en dit kan alleen als je een bepaald tijdsslot is gegeven", zei Rutte. Je moet de bestelling alleen afhalen. Ook moet er minimaal vier uur zitten tussen bestellen en afhalen, "om funshoppen tegen te gaan".

Op 17 december zijn alle niet-essentiële winkels gesloten. Op dit moment is er al een aantal winkels open voor afhaal. Het gaat om onder meer doe-het-zelfzaken, eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops. Hetzelfde geldt voor bibliotheken.