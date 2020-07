Golfers Van Driel en Luiten houden zicht op titel Oostenrijks Open

De golfers Darius van Driel en Joost Luiten hebben zich op de derde dag van het Oostenrijks Open gehandhaafd in de top van het klassement.

Van Driel (-10) staat derde op één slag van de koplopers Marc Warren en Nicolai von Dellingshausen. Joost Luiten (-9) is zesde op twee slagen.

Van Driel maakt dit seizoen zijn debuut op de Europese tour en stormde vrijdag de toptien binnen. Zaterdag won hij met een ronde van 70 (-2) vier plekken. Hij noteerde vijf birdies en drie bogeys.

Luiten houdt schade beperkt

Luiten, die in 2013 de titel veroverde en de vorige vijf edities in de toptien eindigde, ging rond in par (twee birdies en twee bogeys) en hield daarmee de schade beperkt. De Bleiswijker leidde na de eerste dag en zakte vrijdag naar plek twee.

De Spanjaard Miguel Ángel Jiménez, die Luiten vrijdag afloste als koploper, zakte zaterdag door het ijs met een ronde van 77.