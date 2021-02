IJshockeybond hakt knoop door en wijst Letland aan als gastheer WK

Oorspronkelijk stond het WK gepland in Letland én Wit-Rusland, maar twee weken geleden besloot de IIHF dat Wit-Rusland niet meer in aanmerking kwam als organisator, vanwege de politieke onrust en de coronacrisis in het land. Daardoor zou het te onveilig zijn.

Het WK ijshockey voor A-landen zal in zijn geheel in Letland worden gespeeld. Dat heeft de internationale ijshockeybond IIHF bekendgemaakt.

De afgelopen weken werd naarstig gezocht naar een oplossing. Zo werd al bekeken of Letland het toernooi alleen kon organiseren of dat er zou moeten worden uitgeweken naar bijvoorbeeld Denemarken of Slowakije.

Alle wedstrijden zullen in de Letse hoofdstad Riga worden gespeeld. Alle zestien teams zullen in één hotel worden ondergebracht en er wordt in twee stadions gespeeld. Het WK is van 21 mei tot en met 6 juni.

De regerend wereldkampioen is Finland dat in 2019 Canada versloeg met 3-1. Vorig jaar was er vanwege de coronapandemie geen WK.