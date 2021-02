KNVB start proef met extra wissel bij vermoedelijke hersenschudding

"Iedere clubarts heeft wel eens meegemaakt dat een speler mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen", legt Edwin Goedhart, bondsarts van de KNVB, uit. "Het is noodzakelijk om hier dan heel voorzichtig mee om te gaan. Als iemand opnieuw een tik krijgt, kan hij behoorlijk ernstige schade oplopen. Alleen al daarom voorziet de pilot in een behoefte."

De extra wissel komt bovenop de vijf wissels die momenteel zijn toegestaan. In de praktijk zou een team in totaal nu dus zes keer kunnen wisselen, verdeeld over vier wisselmomenten. Als het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen, dan is de arts van de betreffende club ervoor verantwoordelijk dat de speler het veld verlaat.

De IFAB besloot begin dit jaar dat er geëxperimenteerd mag worden met een extra wisselmogelijkheid bij eventueel hoofdletsel. Hoofdblessures en (mogelijke) hersenschuddingen zijn al jaren een bron van zorg binnen de voetbalwereld. Vaak genoeg worden spelers snel opgelapt om verder te spelen, terwijl in een later stadium alsnog een hersenschudding aan het licht komt.

Een bekend voorbeeld van een speler die een hoofdblessure opliep in een wedstrijd, is Nordin Amrabat. Hij liep op het WK van 2018 als speler van Marokko een hersenschudding op in het duel met Iran. Marokko verloor in blessuretijd met 1-0, maar Amrabat - die wel direct gewisseld werd - had daar geen weet van.

Een paar dagen later stond hij weer in het veld tegen Portugal. Achteraf verwonderde Amrabat zich daar in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken zelf over: "De dokter zei me dat ik een risico nam met mijn leven. Stel ik zou nog een klap krijgen, dan zou ik volgens hem kunnen te komen overlijden."

'Geen schering en inslag'

"Hoewel het oplopen van hersenschuddingen bij spelers geen schering en inslag is, is de afspraak duidelijk: als er een vermoeden bestaat van een hersenschudding, gaat de speler eraf", aldus Goedhart.

Naast de eredivisie en de eerste divisie, is de extra wissel ook toegestaan in het KNVB-bekertoernooi.