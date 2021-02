Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar cel

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny blijft ook de komende jaren vastzitten. De rechter in Moskou heeft de voorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar die hij in 2014 kreeg opgelegd wegens fraude omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. Wel wordt het jaar huisarrest dat hij als onderdeel van deze zaak heeft gehad, afgetrokken van zijn tijd in de cel. Daarop had de aanklager in haar slotpleidooi aangedrongen.

Navalny (44) werd op 17 januari bij terugkeer uit Duitsland aangehouden en zit sindsdien vast. De Russische gevangenisdienst wilde dat Navalny voor 3,5 jaar achter de tralies zou verdwijnen, omdat hij de voorwaarden van zijn straf uit 2014 had geschonden. Navalny was niet op een hoorzitting verschenen, omdat hij in Duitsland herstelde van een aanslag op zijn leven met een zenuwgif.

De oppositieleider werd in 2014 in de zogeheten Yves Rocher-zaak veroordeeld voor het verduisteren van een half miljoen dollar van twee Russische firma's, die samenwerkten met het Franse cosmeticabedrijf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dat fraudeproces niet eerlijk is verlopen.

