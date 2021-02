Russische Spoetnik-vaccin lijkt effectief, deskundigen roepen op tot EU-gebruik

Een dosis van het Sputnik-vaccin - AFP

Het Russische bedrijf achter het Spoetnik V-vaccin heeft vandaag de tussentijdse testresultaten van hun laatste onderzoeksfase gedeeld. De fabrikant claimt dat het vaccin een effectiviteit van 91,6 procent heeft. De voorlopige testresultaten zijn vandaag in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verschenen. Het Spoetnik-vaccin is op dit moment geen onderdeel van de vaccinatiestrategie in de Europese Unie. Of er al een aanvraag bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor goedkeuring ligt is onduidelijk. Wel zouden er gesprekken tussen de vaccinfabrikant en het EMA plaatsvinden. Twee deskundigen roepen op om het Russische vaccin snel te onderzoeken. "De verwachte hoge effectiviteit is fantastisch nieuws, en ook opvallend", zegt immunoloog Dimitri Diavatopoulos. Hij vindt het met name interessant dat het Spoetnik-vaccin het eerste onderzochte vectorvaccin is met zo'n hoge effectiviteit. De andere vector-vaccins - die van AstraZeneca en Janssen - komen uit op verwachte effectiviteit van rond de 60 procent. "De werkwijze van de drie bedrijven is grotendeels hetzelfde, dus dan vraag je je af waarom deze effectiviteit bij Spoetnik zo hoog is. Dat heeft denk ik te maken met de drager waarop het spike-eiwit is vastgemaakt: Rusland heeft daarvoor twee verschillende virusdeeltjes gebruikt."

Vector-vaccins Het Spoetnik-vaccin werkt anders dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Alle drie brengen ze een klein stukje genetische code van het coronavirus in onze cellen. Pfizer/BioNTech en Moderna doen dat via een vetbolletje, Spoetnik, Janssen, en ook AstraZeneca, gebruiken een onschuldig verkoudheidsvirus als vervoermiddel. Het stukje genetische code zorgt ervoor dat onze cellen een stukje virus-eiwit aanmaken. Dat eiwit moet een afweerreactie aanzwengelen die ons beschermt tegen het coronavirus.

Uit de voorlopige testresultaten blijkt dat de 20.000 personen die gevaccineerd zijn geen ernstige bijwerkingen hebben gekregen. Driekwart kreeg het vaccin toegediend, de rest een placebo. Onder de gevaccineerden waren 2144 ouderen. Voor een optimale injectie zijn twee injecties binnen 21 dagen nodig. "Deze onderzoeksresultaten zijn buitengewoon goed", zegt bijzonder hoogleraar vaccinontwikkeling Gideon Kersten. Ook het feit dat driekwart van de gevaccineerden het vaccin ontvingen en maar een kwart het placebo, is niet opmerkelijk. "Je ziet dat wel vaker, dat de groep die het geneesmiddel ontvangt groter is. Dat doen ze omdat een grotere groep met een effectief vaccin statistisch sterker is. De placebogroep is overigens nog steeds fors." Het Russische medicijnagentschap keurde het Spoetnik-vaccin in augustus al versneld goed. Het haastige goedkeuringsproces kon op veel kritiek rekenen; Rusland omzeilde veel wetenschappelijke procedures waardoor wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid en veiligheid van het vaccin. Maar dat de onderzoeksresultaten van fase 3 nu zijn gedeeld, is goed nieuws en transparant, zeggen de deskundigen.

Quote Geef prik een van AstraZeneca, en prik twee van Moderna. Of Spoetnik of Janssen. Dimitri Diavatopoulos