Staatsbosbeheer wil rust voor dieren in ondergelopen uiterwaarden

De uiterwaarden van de Waal lopen vol - Omroep Gelderland

Staatsbosbeheer heeft een aantal uiterwaarden afgesloten voor recreanten om dieren die op de vlucht zijn voor het hoge water rust te gunnen. Dat is onder meer langs de Waal en de IJssel gebeurd. Hoogwater in de rivieren trekt altijd veel bekijks. Door deze maatregel voorkomen natuurbeheerders dat recreanten niet in de buurt van de dieren kunnen komen. Vooral de grote grazers zoeken bij het stijgende waterpeil de droge plekken op. Dat zijn vaak maar kleine stukjes land midden in overstroomde polders. Als de dieren schrikken van bijvoorbeeld wandelaars of fietsers, is de kans groot dat ze alsnog het water in lopen en verdrinken.

Dieren zoeken een veilige plek langs de IJssel - RTV Oost

Ondanks deze maatregel zullen vooral veel kleinere dieren, zoals mollen en muizen, verdrinken. En mochten ze toch een droge plek hebben gevonden, dan worden ze vaak gegrepen door roofvogels, aldus Staatsbosbeheer. Water richting 15 meter De waterstand van de Rijn bij Lobith is vandaag gestegen naar 14,7 meter boven NAP. Tegen het einde van de week verwachten Rijkswaterstaat en de waterbeheerders de hoogste waterstand. Die zal net onder de 15,00 meter boven NAP blijven. Dat is vergelijkbaar met het hoge water van 2018. Het waterpeil zal geen grote problemen geven, maar 'het is wel heel veel water', zegt waterschap Rivierenland tegen Omroep Gelderland.

Boswachter Jeroen den Hartog bijna tot zijn knieën in het water - RTV Oost

Ook in de IJssel staat het water heel hoog, zegt boswachter Jeroen den Hartog tegen RTV Oost. Hij is verantwoordelijk voor het gebied IJsselvallei. Terwijl Den Hartog zijn verhaal doet, staat hij bijna tot zijn knieën in het water. "Ik sta nu op een fietspad bij Wijhe. Dit is één van de paden die overstroomt als het waterpeil in de IJssel flink omhoog gaat. Toch is het dit jaar extremer. We naderen nu een waterstand die we tien jaar geleden voor het laatst gehaald hebben."

Quote De rivier en de natuur er omheen hebben het hoge water echt nodig. Jeroen den Hartog, boswachter