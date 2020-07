Finale CDA-lijsttrekkersverkiezing gaat tussen De Jonge en Omtzigt

Zo werd de uitslag even na 17.00 uur bekendgemaakt:

Het CDA heeft nog geen nieuwe leider. Mona Keijzer is afgevallen, zodat alleen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt nog in de race om het leiderschap zijn.

Ruim 66 procent van de leden bracht zijn stem uit. De nieuwe leider moet 50 procent van de stemmen halen plus 1.

"We gaan nog even een paar dagen keihard door" zei Pieter Omtzigt. De Jonge zei het mooi te vinden om te zien "hoeveel energie de verkiezing losmaakt". Hij zegt in de uitslag voor vandaag een bevestiging te zien van "een keuze voor het politieke midden".

Omtzigt verrast, krijgt steun Keijzer

Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp zal de uitslag voor De Jonge een teleurstelling zijn, ook al haalde hij wel het grootste deel van de stemmen.

Van der Wulp: "Omtzigt was een verrassende kandidaat, en veel leden blijken toch gecharmeerd van hem. De strijd gaat door en er is echt wat te kiezen voor CDA-leden. De Jonge (42) en Omtzigt (46) zijn totaal verschillende politici. De ervaren bestuurder die een middenpartij wil, tegenover het bekende Kamerlid dat de bestuurderspartij wil opschudden omdat hij juist strijdt tegen een te machtige overheid".

Het kan nog spannend worden, want Keijzer roept haar aanhangers op nu voor Omtzigt te kiezen. Hij is volgens haar een teamspeler, die de populaire minister van Financiën Wopke Hoekstra onder zijn leiding een prominente rol zou gunnen, suggereerde ze.