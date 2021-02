'Omstreden' politieke thema's in ijskast tot komst nieuw kabinet

In de Tweede Kamer worden de komende maanden geen besluiten meer genomen over een lange lijst met belangrijke onderwerpen, zoals het klimaat, de uitbreiding van Lelystad, betaald ouderschapsverlof en beperking van topinkomens.

De politieke partijen hebben de lijst 'controversiële onderwerpen' opgesteld en daar staat per thema wat de Kamer niet meer met een demissionair - dat wil zeggen gevallen - kabinet wil bespreken.

Andere plannen

Het opstellen van zo'n lijst gebeurt altijd na de Kamerverkiezingen of als een kabinet de eindstreep niet haalt. Het idee erachter is dat het 'oude' kabinet op het punt van vertrek niet nog allerlei omstreden, of ingewikkelde kwesties in de Tweede Kamer moet willen afhandelen.

Een nieuw kabinet kan weer heel andere plannen hebben en dan kunnen de 'oude' besluiten een nieuwe bewindspersoon behoorlijk in de weg zitten.

Voet

Het derde kabinet-Rutte besloot ruim twee weken geleden op te stappen vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Premier Rutte zei er onmiddellijk bij het kabinet wat betreft de corona-aanpak zou doorgaan alsof het missionair was.

Dus de val van het kabinet had geen gevolgen voor het belangrijkste politieke onderwerp; de corona-maatregelen. Het demissionaire kabinet besloot ook tot de invoering van de avondklok, en de Kamer stemde daar mee in.

Toch wordt dus een behoorlijk aantal onderwerpen in de ijskast gezet. Over de opening van Vliegveld Lelystad zal voorlopig geen duidelijkheid komen. Tien brieven van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur over de luchtvaart, Schiphol en Lelystad zijn op de lijst te vinden.

Agenda

Staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken zal ook minder in de Kamer hoeven komen. Ruim dertig Kamerbrieven van de VVD-politica zijn van de agenda geschrapt, over bijvoorbeeld het opvangtekort voor asielzoekers, de aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers, de sluiting van twee opvangkampen op Lesbos en het landenbeleid van Libië.

De Kamerleden met onderwijs in hun portefeuille zullen zich niet meer buigen over de Chinese invloed op het onderwijs, de kleutertoets en het inspectierapport van vorig jaar over de joods-orthodoxe school Cheider.

Het werk van minister De Jonge van Volksgezondheid hebben de Kamerleden ook een beetje verlicht. De onderwerpen over bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg zijn op de controversiële lijst te vinden, net als het rapport Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn en de "maatschappelijke dialoog laatste levensfase".

Record

Het is nog onbekend wanneer een nieuw kabinet met deze of andere onderwerpen weer aan de slag gaat. Half maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en daarna moet een nieuw kabinet gevormd worden. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kan dat lastige en langdurige klus worden.

De formatie van het laatste kabinet brak een record. Na zeven maanden formeren stond het kabinet-Rutte III op het bordes van koning Willem-Alexander.