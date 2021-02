De 100-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore is overleden. Dat meldt zijn familie op Twitter. Zondag maakte de dochter van Moore bekend dat haar vader met een coronabesmetting was opgenomen in het ziekenhuis.

'Captain Tom' werd vorig jaar wereldberoemd doordat hij rondjes liep door zijn tuin om geld op te halen voor de Britse gezondheidszorg.