Bijleveld bij herdenking in Den Haag: 'Opdat we echt nooit vergeten'

In Den Haag zijn bij de Srebrenica-herdenking de namen voorgelezen van de negen slachtoffers van de genocide die vandaag zijn herbegraven. Hun lichamen zijn recentelijk geïdentificeerd en vandaag naar hun laatste rustplaats gebracht in Potocari, een dorp buiten Srebrenica waar Nederlandse militairen hun basis hadden.

Het is precies 25 jaar geleden dat de enclave Srebrenica door het Bosnisch-Servische leger werd ingenomen. Aansluitend op de val werden meer dan 8000 moslimmannen- en jongens vermoord.

"Deze herdenking gaat mij zeer aan het hart", zei minister Bijleveld van Defensie. Ze zou eigenlijk naar Potocari zijn gereisd om daar een toespraak te houden, maar dat ging vanwege de coronapandemie niet door.

De massamoorden rond de val van Srebrenica geldt als de grootste georganiseerde volkerenmoord in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Herdenkingsmonument

Bijleveld opende op het Plein in Den Haag een tijdelijk monument, in de vorm van een fototentoonstelling. "Op de foto's zien we een jonge generatie Bosnische-Nederlanders. Nederland blijft voor altijd verbonden aan Srebrenica. Opdat we het echt nooit vergeten", zei Bijleveld.

Vanmorgen werd bekendgemaakt dat er een permanent nationaal herdenkingsmonument komt in Den Haag.

Namens het herdenkingscomité zei Esmir Mujkic dat het boek Srebrenica na 25 jaar nog niet is gesloten. Hij herhaalde hiermee wat minister-president Rutte vanmorgen ook zei in een video-boodschap die werd uitgezonden bij de herdenking in Potocari.

Nedim Osmanovic, een van de overlevenden van de genocide, benadrukte het belang van erkenning en besloot zijn toespraak met een zin uit het nummer Gimme Shelter van The Rolling Stones: War, it's just a shot away.