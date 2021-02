Koopmans: WHO-missie in China is boeiend en fascinerend, maar vol gevoeligheden

De WHO-missie in Wuhan verloopt volgens de Nederlandse viroloog Marion Koopmans volgens plan. Vanuit haar hotel in Wuhan vertelt ze dat het WHO-team tot nu toe "alles heeft gekregen waarom gevraagd was". Toch is de opdracht die de wetenschappers hebben meegekregen, de herkomst van de pandemie achterhalen, een haast onmogelijke.

"Ik ben zelf zeker niet ontevreden", zegt ze. "Onze discussies zijn scherp. De samenwerking met de Chinese collega's is goed. Het is een goede groep onderzoekers. Het is super boeiend en heel fascinerend." Maar ze merkt geregeld ook gevoeligheden. "Daarom proberen we zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Zodra we gaan speculeren over wat er gebeurd zou kunnen zijn, wordt het lastig."

Koopmans trekt ook een duidelijke grens. "Zodra ik merk dat er barricades worden opgeworpen, stop ik. En dat geldt voor meer mensen in het team." Koopmans heeft eerder gewerkt in situaties waar op zijn minst op de achtergrond politieke omstandigheden meespeelden.

"Ik heb in Qatar en Saoedi-Arabië gewerkt, ik heb eerdere langere tijd in China gewerkt. Ik heb te maken gehad met gevoeligheden rond de vogelgriep in 2003 in Nederland. Dus ja, dingen liggen soms gevoelig. Toen ging het om een uitbraak op het grensvlak van mens en dier. Je hebt dan een respons van de humane kant, en een van de veterinaire kant. Dat schuurt hier een daar. Net als bij de Q-koorts later."

Onderzoeksplan

Het WHO-team heeft in de maanden voorafgaand aan de reis een onderzoeksplan ingediend dat aanvaard is door China. "Onze Chinese collega's hebben allerlei onderzoek gedaan. Ik heb vandaag in een kleine groep gezeten waar ze de resultaten gepresenteerd hebben. Die hebben we in detail doorgenomen."

Tegelijk was een ander deel van het WHO-team naar een veterinair instituut. De tijd begint enigszins te dringen vertelt Koopmans, want de onderzoekers keren over een dag of tien terug uit China.

Intussen heeft het WHO-team het ziekenhuis bezocht dat de eerste patiënt heeft gemeld en ook een kliniek gespecialiseerd in besmettelijke ziekten. "Die is meteen aangewezen als het gespecialiseerde centrum voor de behandeling van de meest ernstige patiënten." Verder heeft de delegatie gesprekken gehad met een GGD-achtige organisatie, zowel op wijk, stads, provinciaal als nationaal niveau.