Farmaceut Pfizer verwacht miljarden te verdienen aan coronavaccins

Pfizer verwacht dit jaar 15 miljard dollar omzet te halen uit de verkoop van coronavaccins. De farmaceut produceert een inmiddels in meer dan vijftig landen goedgekeurd vaccin. Daarvan denkt het bedrijf er 2 miljard in 2021 te kunnen leveren. Dat kunnen er meer worden als de productiefaciliteiten worden uitgebreid of extra contracten worden gesloten met andere farmaceuten.

De verwachting van Pfizer is dat tussen de 25 en 29 procent van deze omzet als winst overblijft, dat komt neer op zo'n 4 miljard dollar. Kosten voor onderzoek en productie zijn daarvan afgetrokken. Belastingen moeten nog wel worden verrekend. De winst wordt gedeeld met partner BioNTech.

"2020 was een succesvol jaar waarin veel veranderde", zegt ceo Albert Bourla. "We kijken ernaar uit om dat dit jaar vol te houden." Ook noemt hij het "steeds waarschijnlijker" dat er regelmatig een nieuwe dosis vaccin nodig zal zijn om mensen tegen het coronavirus en nieuwe varianten daarvan te beschermen.

Coronawinst of niet?

Er is onder vaccinproducenten wat betreft coronawinsten een tweedeling te zien. Pfizer/BioNTech en Moderna hebben een winstoogmerk. Anderen, zoals AstraZeneca en Johnson & Johnson, verkopen de shots tegen kostprijs.

Tot 31 januari heeft Pfizer 65 miljoen doses vaccin geleverd. 28 miljoen daarvan gingen naar de VS.