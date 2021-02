Tweede Kamer wil sociale werkvoorziening nieuw leven inblazen

Mensen met een arbeidsbeperking moeten aan de slag kunnen in een beschermde werkomgeving. Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat in heel Nederland een netwerk komt van sociale ontwikkelingsbedrijven, een nieuwe vorm van wat ooit de sociale werkplaats was.

Coalitiepartij CDA en oppositiepartij SP hebben een plan Aan de Slag in het Sociaal Ontwikkelingsbedrijf om mensen met een arbeidsbeperking een beschutte werkplek te bieden.

Ook VVD, D66, ChristenUnie, PVV, PvdA, GroenLinks, Denk, 50Plus, en de Kamerleden Krol en Van Kooten-Arissen zijn voor de uitvoering van het plan, zo bleek vandaag bij de stemming in de Tweede Kamer erover.

Kans op werk afgenomen

In 2015 werd bij de invoering van de Participatiewet de voormalige Sociale Werkvoorziening gesloten. Het idee van het toenmalige VVD-PvdA-kabinet was om mensen met een beperking, uiteenlopend van een lichamelijke handicap tot geestelijke stoornissen, met hulp van de overheid aan het werk te krijgen bij een gewoon bedrijf of instelling, een reguliere baan.

In de praktijk pakte het kabinetsplan slecht uit, zo concludeerde in 2019 het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De kans op werk was afgenomen sinds de Participatiewet en daardoor hadden mensen uit de doelgroep vaker een uitkering. Gemeenten werden ook niet aangezet om deze groep aan het werk te zetten.

Landelijk netwerk

Het CDA en de SP hebben nu een andere vorm van beschut werk bedacht: de Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl ofwel het Sociaal Ontwikkelingsbedrijf. Daar kunnen niet alleen de mensen terecht die vroeger naar de Sociale Werkvoorziening gingen, maar ook mensen die moeten integreren of willen reïntegreren en vanuit dat ontwikkelingsbedrijf op zoek gaan naar een reguliere baan.

In Nederland moet dus een landelijk netwerk van sociale ontwikkelingsbedrijven komen. Het is nog onbekend wanneer dat er zal zijn, omdat het plan nog verder uitgewerkt moet worden.