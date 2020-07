Politie en Fiod vinden vier ton cash bij recyclingbedrijf Venlo

Politie, justitie en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) zijn vanmiddag samen met gespecialiseerde teams van Defensie binnengevallen bij een bedrijf voor metaalrecycling in Venlo. Daarbij zijn een grote hoeveelheid geld en enkele dure auto's in beslag genomen.

In het pand werd circa 400.000 euro in contanten aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast werden een Maserati en een Porsche geconfisqueerd.

De instanties zochten bij Geerlings Metaalrecycling naar administratie, geld en "verborgen ruimtes", liet het Openbaar Ministerie bij 1Limburg weten. Mogelijk heeft het bedrijf milieuregels overtreden en is er sprake van witwassen, meldt justitie.

Ook inval bij accountant

De grootscheepse inval vond niet alleen plaats bij het bedrijf zelf maar ook in woningen van drie werknemers en in een accountantskantoor.

Tijdens de inval werd de wijde omgeving van het bedrijf afgezet met dranghekken. Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.