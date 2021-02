Klopp rekent niet meer op Van Dijk: 'Maar wij geloven graag in wonderen'

De kans is klein dat Virgil van Dijk dit seizoen nog in actie komt bij zijn club Liverpool. "Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is niet waarschijnlijk", zei Liverpool-coach Jürgen Klopp dinsdag bij een persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Brighton & Hove Albion.

De coach werd gevraagd of hij de door een knieblessure lang uitgeschakelde verdediger bij de UEFA zou opgeven voor het vervolg van de Champions League. "Als er ruimte is zetten we hem op de spelerslijst", antwoordde de Duitser.

"Er is nog geen dokter bij mij geweest die heeft gezegd dat Virgil nog aan spelen toekomt. Maar we sluiten het ook niet helemaal uit. Als we hem op de lijst zetten, dan doen we dat omdat we hopen op een wonder. Maar wij geloven graag in wonderen."