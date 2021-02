Villas-Boas krijgt speler die hij niet wil en dient ontslag in, Marseille boos

André Villas-Boas vertrekt als coach bij Olympique Marseille. De Portugees is het oneens met het technische beleid en bood daarop zijn ontslag aan. De club heeft dat geaccepteerd.

Villas-Boas moest uit de media vernemen dat Marseille de middenvelder Olivier Ntcham had overgenomen van Celtic. "Dat is niet mijn besluit. Het is een speler tegen wie ik eerder nee heb gezegd", zei hij op een persconferentie.

"Ik hoef verder niets van de club, ook geen geld. Als mijn verzoek wordt afgewezen, dan gaan we verder. Ik heb nog een doorlopend contract en ben verantwoordelijk voor de resultaten van een ploeg waar ik van hou."

Marseille: 'Onacceptabel'

Marseille noemt het vertrek van Villa-Boas "onvermijdelijk gezien de recente acties en houding, die serieuze schade hebben toegebracht aan het instituut Olympique Marseille en alle werknemers die dit dagelijks vertegenwoordigen."