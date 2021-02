RIVM: twee derde van besmettingen komt nu door besmettelijker 'Britse variant'

De afgelopen week is het aantal coronabesmettingen volgens het RIVM met 20 procent gedaald naar 28.628. Tienduizenden mensen minder lieten zich testen, waardoor het percentage positieve testen nauwelijks terugliep: van 11,7 naar 11,4 procent. Het RIVM stelt dat het de goede kant zou opgaan met de epidemie, ware het niet dat nieuwe, besmettelijker varianten van het virus "roet in het eten gooien".

Het instituut schat op basis van modellen dat het bij twee derde van de besmettingen inmiddels om de variant gaat die in Groot-Brittannië en Ierland voor een grote druk op de ziekenhuizen zorgt. Er is al een aantal weken feitelijk sprake van twee epidemieën in Nederland, met verschillende kenmerken.

Naast de Britse zijn er nog drie andere varianten van het virus in Nederland aangetroffen: de Zuid-Afrikaanse (inmiddels 23 keer in Nederland gevonden) en twee Braziliaanse (twee keer gevonden).

Die nieuwe varianten kennen een hoger reproductiegetal; bij de Britse gaat het volgens de laatste berekeningen zelfs om een 'R' van 1,28. Dat betekent dat 100 mensen met corona, 128 anderen infecteren.

Gecombineerde 'R'

Gecombineerd met een lager reproductiegetal voor de klassieke variant komt het RIVM op een gecombineerde 'R' voor alle varianten van 0,97 op 15 januari; nog maar net onder de 1 dus. Bij een reproductiegetal onder de 1 daalt het aantal zieke mensen.

Weliswaar daalde het aantal gevonden besmettingen de afgelopen weken, maar met 164 besmettingen op de 100.000 inwoners zit Nederland volgens het RIVM nog steeds in de "ernstige fase" van de epidemie.

Er werden de voorbije week 1216 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, 166 minder dan in de zeven dagen daarvoor. Van alle covidpatiënten op verpleegafdelingen kwamen er 254 op de IC terecht, 10 meer.

Effect avondklok nog onduidelijk

Volgens het RIVM is de daling in het aantal positieve tests een gevolg van de genomen maatregelen. Het effect van de avondklok die 23 januari inging is nog niet duidelijk.