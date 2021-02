Thuisknippen, ondanks de boete: 'Anders raak ik kwijt waarvoor ik hard heb gewerkt'

Salons mogen de deuren voor klanten niet openen en ook knippen aan huis is verboden. Toch is er momenteel veel vraag naar kappers aan huis, zegt Gonny Eussen, woordvoerder van kappersorganisatie Anko. De bond krijgt veel signalen binnen dat er aan de keukentafel geknipt wordt door professionals. Om hoeveel kappers het gaat, kan de organisatie niet zeggen.

De druk vanuit consumenten is volgens Eussen groot: "Kappers worden regelmatig benaderd. 'Kom even langs bij mij, dat hoeft toch niemand te weten', zeggen ze dan." De kappersorganisatie is "faliekant tegen" het illegaal knippen, maar heeft deels wel begrip voor de thuisknippers. Volgens Eussen vielen kappers bij eerdere steunmaatregelen van het kabinet namelijk tussen wal en schip.

'December was essentieel'

Zo konden velen tijdens het laatste kwartaal van 2020 geen gebruikmaken van de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) voor werkgevers. Om in aanmerking te komen voor NOW, moet een bedrijf over een periode van drie maanden minstens 20 procent omzetverlies hebben. Aan die voorwaarde voldeden veel salons niet, omdat de kappers pas halverwege december dicht moesten, zegt Anko.

Dat is volgens Eussen wrang, want de laatste weken van december zijn voor kappers een belangrijke periode vanwege de feestdagen. "December is de topmaand. Die is essentieel, maar de helft van die periode hebben kappers niets verdiend."