Demonstratie op Mediapark in Hilversum

Op het Mediapark hebben zo'n tachtig mensen gedemonstreerd tegen de NOS. De demonstranten noemden de berichtgeving van de omroep "veelal suggestief en soms ook ronduit onjuist".

De betogers lazen een manifest voor aan hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff, die de demonstranten voor het NOS-gebouw in Hilversum te woord stond.

Manifest

In het manifest wordt van de NOS "juiste en eerlijke berichtgeving" geëist. Als die eis in de ogen van de demonstranten niet wordt ingewilligd, komen er meer en hevigere acties, zo waarschuwden de betogers. "Het blokkeren of bezetten van de gebouwen, studio's en overig materieel sluiten we daarbij niet uit", schrijven de organisatoren van de demonstratie.

Het protest was georganiseerd door actiegroep Nederland in Opstand en begon op station Mediapark en ging naar het gebouw van de NOS.

Na een klein uur verlieten de demonstranten het terrein.