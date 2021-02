Kartonnen doos met afgehakt hoofd uit raam in Frankrijk gegooid

In de Zuid-Franse kuststad Toulon is een afgehakt hoofd in een kartonnen doos uit een raam van een appartement gegooid. Omstanders zagen dat gisteren gebeuren in het centrum van de stad, schrijven Franse media.

De politie gaat niet uit van een terroristisch motief. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.

Samuel Paty

Na de eerste berichten werd nog rekening gehouden met een terroristische daad. In oktober vorig jaar werd een Franse docent onthoofd door een islamitische extremist.

De 47-jarige leraar Samuel Paty werd in de buurt van Parijs door een Tsjetsjeen van 18 onthoofd, omdat hij in een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien. De dader werd door de politie doodgeschoten.