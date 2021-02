Nu al recordaantal wintertransfers in Nederland, teller tikt nog door

De KNVB heeft tot nu al 169 winterse transfers geregistreerd, waarmee de voetbalbond spreekt van de drukste winterse transferperiode ooit. De komende maand kan het record zelfs nog worden aangescherpt, want in veel landen is de markt nog open.

De grootste stijging is waar te nemen in de spelers die vanuit Nederland naar het buitenland trekken. Dat zijn er al 61 (liefst 14 meer dan vorige winter), een aantal dat onder andere door het naderende vertrek van Quincy Promes naar Spartak Moskou nog zal oplopen.

Verder telt de KNVB in deze financieel zware tijden veel huurovereenkomsten, liefst 78.

Haller een na duurste van Europa

Ook wordt er geprofiteerd van de regel dat spelers dit seizoen voor drie verschillende clubs kunnen uitkomen. Zo speelde de door Ajax aangetrokken Oussama Idrissi al voor AZ en Sevilla.

Door het uitblijven van klappers bij de topclubs is de transfer van Sébastien Haller voor 22,5 miljoen naar Ajax de een na duurste deze winterperiode in Europa. Alleen zijn vorige club West Ham United telde iets meer neer voor Saïd Benrahma van Brentford.