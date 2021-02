Kaag pleit in Europa voor uitbreiding sancties tegen Myanmar

Minister Kaag pleit voor nieuwe sancties tegen Myanmar. Gisteren pleegden militairen daar een staatsgreep. Veel mensen zijn gevangen genomen, onder wie regeringsleider Aung San Suu Kyi.

Kaag vindt de situatie "ontzettend zorgelijk". Ze wil dat de Europese Unie meer mensen aan de al bestaande sanctielijst toevoegt, en dat ook bedrijven worden aangepakt die direct met de militairen verbonden zijn. "Dat is hun machtsbasis en hun financieringsbasis."

Volgens Kaag moeten deze stappen in Europees verband worden gezet. "Dat is de enige manier waarop we een politiek-economische klap kunnen toedelen."

De demissionair minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft ook bekeken of ze Nederlandse samenwerkingsprogramma's met Myanmar kan opschorten. "Maar dan raken we de bevolking en dat is het laatste wat we willen, want we moeten de militairen bereiken."