Stripfiguur Olivier B. Bommel krijgt themapark in Groenlo

In Groenlo wordt gewerkt aan een themapark rond de stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes van auteur Marten Toonder. Bommelwereld gaat deel uitmaken van het vakantiepark Marveld Recreatie.

In de 10.000 vierkante meter grote ruimte verrijzen de komende twee jaar onder meer kasteel Bommelstein, de straatjes van Rommeldam en de Zwarte Bergen.

"De Achterhoek mist dagrecreatie met een landelijke uitstraling", zegt directeur Edwin Bomers van Marveld Recreatie bij Omroep Gelderland. "Dan is dit een hele logische koppeling. Ik hoef in het westen niet uit te leggen wie Oliver Bommel en Tom Poes zijn. En zeker niet wie Marten Toonder is, in ieder geval niet bij de oudere generatie."

Toonder publiceerde in 1938 zijn eerste strip. Vanaf 1941 verschenen in De Telegraaf de zogeheten stripromans waarin Toonder Olivier B. Bommel en Tom Poes introduceerde. De striproman heeft een eigen, karakteristiek formaat: een bladzijde tekst met een paginabrede band van plaatjes erboven, geen tekstballonnen.

In hun avonturen wonen Olivier Bommel ('een heer van stand') en Tom Poes in kasteel Bommelstein. Dat kasteel wordt dus nu door Bomers in Groenlo nagebouwd. "Past goed bij de kastelen in de Achterhoek", aldus de directeur van het recreatiepark.

Puzzels en posters

De basis voor het attractiepark wordt gelegd door de Bommelzolder in Zoeterwoude-Dorp (bij Leiden), het particuliere museum van Pim Oosterheert. "Ik ben 77, het leven is eindig", zegt Oosterheert in het AD. "Op deze manier kan de collectie bij elkaar blijven." Die bestaat naast boeken en de strip zoals die enkele decennia in de kranten verscheen tot allerlei voorwerpen, van puzzels, posters en gordijnen tot schilderijen, serviesgoed en kleding.

Het overdekte park, waarvoor Bomers overeenstemming bereikte met uitgeverij Rubinstein en de Toonder Compagnie, bestaat straks uit vier delen. Zo komen er attracties in het thema van verhalen van Toonder. Er is een achtbaantje en Bomers wil ook een bioscoop openen waarin de Bommelfilm Als je begrijpt wat ik bedoel komt te draaien.