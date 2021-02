De uitzending van 2 februari

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven om 19.00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen. Al duidelijk is dat de basisscholen en kinderopvang maandag weer open gaan. Waarschijnlijk mogen winkels een paar dagen later open voor het afhalen van bestellingen. En als de cijfers blijven dalen, stopt volgende week de avondklok.

'De GGD opereert middenin de orkaan'

Normaal werkt de GGD in de relatieve luwte, maar door corona is voor de organisatie alles anders. De laatste weken staan GGD-medewerkers onder nog meer druk. Op Urk werd een teststraat in brand gestoken en ook in andere plaatsen kwam het geweld dichtbij. Hoe gaan GGD-medewerkers om met de spanningen? We kijken mee bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, waar speciale mobiele testlocaties vorige week werden gesloten vanwege de dreiging van rellen.