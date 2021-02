Kuijt per direct weg bij Feyenoord: 'Onze wegen gaan ooit weer kruisen'

Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Feyenoord. In onderling overleg is het contract met de oud-aanvoerder en -jeugdtrainer ontbonden.

De 40-jarige Kuijt werd in Rotterdam-Zuid gezien als toekomstig hoofdtrainer, maar als opvolger van Dick Advocaat koos de club onlangs voor Arne Slot. Kuijt deed de laatste jaren ervaring op in de Feyenoord Academy. Tussen 2018 en 2020 was hij coach van Feyenoord onder 19.

"Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren", laat Kuijt weten via het clubkanaal. "Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel."

Aanvoerder

In zijn laatste wedstrijd als voetballer zorgde Kuijt er als aanvoerder van de Rotterdammers hoogstpersoonlijk voor dat de club na achttien jaar weer kampioen van Nederland werd. Met drie goals en een overwinning op Heracles Almelo werd het landskampioenschap van 2017 veiliggesteld.

Bekijk hier hoe Kuijt Feyenoord op voorspong zet in het kampioensduel: