Twitter verbant extremistische accounts, waaronder Identitair Verzet

Twitter heeft meer dan vijftig rechts-extremistische accounts van het sociale medium verbannen, waaronder de in Nederland actieve groepen Identitair Verzet en Voorpost. De accounts overtraden de regels omtrent "gewelddadig extremisme", meldt Twitter aan NBC News.

Ook de accounts van de 'identitaire beweging' in andere Europese landen zijn geblokkeerd, zoals het Vlaamse Schild & Vrienden, de Duitse Identitäre Bewegung en de Oostenrijkse activist Martin Sellner. Laatstgenoemde raakte vorig jaar in opspraak omdat de dader van de aanslag op een moskee in Christchurch een donatie aan zijn beweging had gedaan.

De beweging is een van oorsprong Frans rechts-extremistische groep die voor 'etnopluralisme' is, wat inhoudt dat rassen volgens hen niet zouden moeten mengen. Ook verzetten zij zich tegen wat zij 'witte genocide' noemen, een complottheorie die ervan uit gaat dat een Europese elite de witte Europeaan probeert te vervangen door niet-westerse immigranten.

Het blokkeren van de accounts komt een paar dagen na een rapport van de Amerikaanse non-profit-organisatie 'Global Project Against Hate and Extremism'. Daarin wordt Twitter beschuldigd medeplichtig te zijn aan het verspreiden van de boodschappen van 67 identitaire accounts met meer dan 140.000 volgers.

Gevaar voor de democratie

De tak kwam in Nederland in 2015 in het nieuws, toen gemeenteraadsleden in Gouda werden bedreigd vanwege de bouw van een nieuwe moskee. In 2017 klom de groep op het dak van het Haga Lyceum en hing daar een spandoek op met de tekst: "Wie islam zaait zal sharia oogsten".

Vorig jaar moest een bibliotheek beveiliging inschakelen tegen activisten van Identitair Verzet. Een drag queen zou toen voorlezen aan kleuters, waar de activisten tegen waren.

De Duitse inlichtingendienst bestempelde de identitaire beweging vorig jaar als rechts-extremistisch en een potentieel gevaar voor de democratie. Ook de AIVD beschouwt de groepering als rechts-extremistisch, en waarschuwde dit jaar voor een wereldwijde opleving van het rechts-extremisme.

Dries Van Langenhove, leider van Schild & Vrienden en parlementslid in de Vlaams Belang-fractie, is niet verbannen van Twitter en zegt: "Vandaag is het Schild & Vrienden, morgen is het aan de volgende, tot iedereen met een migratiekritische mening het zwijgen is opgelegd".