Meer dan 150 studenten opgepakt bij protest in Istanbul voor academische vrijheid

Bij een studentenprotest in Istanbul zijn gisteravond 159 studenten opgepakt. Studenten van de Bogazici Universiteit protesteren sinds vier weken tegen de benoeming van een nieuwe rector.

De rector werd op 1 januari door president Erdogan benoemd. De studenten zien de aanstelling als een politieke benoeming. De rector is een bekende van Erdogan, en was politiek actief in de regerende partij AKP.

Een paar honderd studenten riepen gisteravond slogans als "weg met de politie" en "de universiteit is van ons". Ze weigeren zich neer te leggen bij de benoeming en zien het als nieuwe stap in het inperken van de academische vrijheid in Turkije.

Ook voor vandaag hebben de studenten demonstraties aangekondigd.

Academici protesteren tegen de arrestaties: